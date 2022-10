Amministratore Unico

Legale Rappresentante

VITO ANTONACCI

Direttore Commerciale

Alberto Antonacci





PRODOTTI E LINEE COMMERCIALIZZATI Linea Serf‐ Linea Implantcast GmbH‐ Linea Marquardt ‐ Linea Mathys Ltd Bettlach BREVI CENNI AZIENDALI

Bio Medical S.r.l nasce nel 2004 a Incisa Valdarno (FI) ed è una struttura specializzata nella distribuzione di dispositivi medici per ortopedia , traumatologia e chirurgia creata per soddisfare le esigenze di Aziende Ospedaliere private o pubbliche. La struttra si occupa nell’ambito ortopedico della fornitura di sistemi che vanno dai primi impianti sino a sistemi da grande resezione ossea e collabora con produttori tedeschi e francesi dei quali è distributore in esclusiva per la regione Puglia e Abruzzo.