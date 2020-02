Bimbi obesi, in 40 anni sono aumentati di 11 volte

Il numero di bambini e adolescenti obesi è aumentato di 11 volte in 40 anni, passando da 11 milioni nel 1975 a 124 milioni.

Pubblicità pressante di alimenti altamente calorici, sedentarietà, eccessivo consumo di cibo-spazzatura sono le principali cause.

Questo scenario a livello globale ha modificato il concetto stesso di malnutrizione che oggi non viene più identificata in senso stretto come carenza di cibo, ma come eccesso di quello di bassa qualità.

A denunciarlo è il Rapporto realizzato da Unicef, Organizzazione mondiale della sanità e Lancet, che vede l’Italia al 26esimo posto su 180 Paesi per la capacità di offrire ai suoi figli una buona qualità della vita sebbene non metta in campo sufficienti azioni per garantire loro un futuro sostenibile.

L’analisi include un nuovo indice globale per valutare il benessere dei più piccoli in termini di salute, istruzione e nutrizione, e un indice di sostenibilità che si basa sulla misurazione delle emissioni di gas serra e sui divari di reddito.

I primi cinque Paesi che assicurano le migliori condizioni di vita sono Norvegia, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Francia e Irlanda.