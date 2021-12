Bilancio, approvati i primi ventisette articoli delle disposizioni

Di seguito le principali misure approvate.

Riprogrammato il prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020. Pertanto l’esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro è reimputata per l’intero importo a valere sull’esercizio finanziario 2022.

Autorizzato l’indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 162,5 milioni di euro. Alla contrazione del debito si procederà solo per far fronte ad effettive necessità di cassa.

Il gettito IRAP derivante dall’applicazione della maggiorazione di aliquota è destinato al concorso del finanziamento del fabbisogno sanitario regionale.

Risorse aggiuntive pari a 25 milioni di euro a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2021.

Assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2022 di un milione 125 mila euro a sostegno delle Scuole di Specializzazione dell’area medica dell’Università degli Studi di Foggia. Al fine di superare la carenza di medici specialisti nell’ambito dell’assistenza sanitaria pugliese, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell’obiettivo di copertura dei posti di professore di ruolo dell’area medica dell’Università di Foggia, promuovendo l’istituzione, l’attivazione e l’accreditamento di dodici nuove Scuole di specializzazione di area medica.

Assegnati 100 mila euro per il 2022 e per i successivi 2023 e 2024, al fine di potenziare gli Sportelli per l’autismo attivati presso le scuole –polo per l’inclusione di livello provinciale individuate nella regione Puglia e migliorare i servizi di formazione e sostegno organizzativo, educativo e didattico destinati agli istituti scolastici che includono alunni con disturbo dello spettro autistico.

Destinati 100 mila euro per il 2022 e 150 mila euro per il 2023 e 2024 per l’istituzione di un fondo sociale di sostegno per il rimborso delle spese sostenute dai pazienti affetti da malattie rare.

Assegnato un contributo straordinario di 200 mila euro per azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Un milione di euro a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie per la ripresa delle coltivazioni nelle aree colpite da gelata 2021.

E’ confermato il contributo regionale straordinario di 10 milioni di euro per l’esercizio 2022 per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati.

E’ assegnata una dotazione finanziaria di 200 mila euro per l’esercizio 2022 e per i due successivi 2023 e 2024, per far fronte ad eventuali ulteriori danni causati dalla fauna selvatica, anche alla circolazione stradale e non altrimenti indennizzabili.

200 mila euro per il potenziamento della transizione dei servizi di mobilità verso il modello Mobility as a Services.

50 mila euro per l’esercizio finanziario 2022 e 150 mila euro per gli esercizi successivi 2023 e 2024 per dare seguito all’attuazione ed alla promozione della Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia.

Assegnata una dotazione di 50 mila euro per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 al fine della redazione della Strategia regionale per la biodiversità e dell’organizzazione delle attività di divulgazione e di ripristino della biodiversità biologica previsti dall’Unione europea nella Comunicazione “Strategia dell’UE sulla biodiversità 2030″.

Un contributo straordinario di 300 mila euro per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, per l’assistenza legale dei risparmiatori danneggiati dalle banche aventi sede legale nel territorio regionale.

100 mila euro alla “Fondazione Gramsci Puglia” , in occasione dei cent’anni dall’avvento del fascismo, al fine di promuovere e sostenere iniziative commemorative delle vittime del fascismo, progetti culturali di ricerca e studio delle matrici culturali del fascismo in Puglia.

Assegnata una dotazione di 400 mila euro per il 2022 e di 200 mila euro per il 2023 e 2024, per il potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore della cannabis, sia medicinale per le sue applicazioni in ambito terapeutico, che della canapa industriale in considerazione dell’alto potenziale di sviluppo e trasferimento tecnologico per la creazione di nuove filiere.

100 mila euro per garantire e sostenere la celere costituzione del Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”.

Riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio ammontanti a 12 milioni di euro per i compensi professionali inerenti gli incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 31 dicembre 2011 dall’Amministrazione regionale ad avvocati del libero foro e presenti, alla data del 17 dicembre 2021, nell’elenco cronologico unico dell’Avvocatura regionale.

Istituita presso l’Assessorato al welfare la Commissione regionale per l’integrazione socio sanitaria.

Disciplinate le modifiche non sostanziali ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree non idonee.

Disciplinati gli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere.

Apportate modifiche alla legge regionale di istituzione del reddito energetico regionale. Il beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a dieci anni rinnovabili e a tal fine gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere garantiti con apposita fideiussione assicurativa che garantisca l’intero periodo di vita dell’impianto.