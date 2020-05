Ben..essere in Comune con la cooperativa ConHome

ConHome Società Cooperativa Sociale

La cooperativa sociale ConHome progetta, sviluppa e realizza servizi sociali e socio-sanitari con il supporto della tecnologia digitale.

Processo partecipativo di informazione e ascolto dei cittadini sul profilo di comunità collaborativa, che si svolgerà nei prossimi mesi per tutti i residenti dei quartieri di Bari.

Il processo si muove su 3 direttive operative: studio dei bisogni della comunità, apprendimento collaborativo, co-progettazione attiva.

Obiettivo del processo è la redazione partecipata di un protocollo che definisca il modello di “Comunità collaborativa” .

La diffusione della cultura collaborativa e lo sviluppo di un modello di comunità collaborativa, parte dall’analisi della comunità e conoscenza del contesto di quartiere mediante una ricerca sociale partecipata sui temi della salute, benessere e stili di vita, qualità dell’ambiente e rigenerazione degli spazi pubblici per approdare alla definizione di una visione d’insieme realistica e specifica della realtà del territorio, definendo priorità e basi per una co-progettazione di servizi ed opportunità per i residenti.

Dal profilo di comunità ci attendiamo che emerga un’attenzione e una volontà di dare spazio alla comunità per essere e fare comunità: “In un tempo di ricerca di vivibilità nei nostri paesi, quartieri e città, da più parti si stanno sperimentando spazi collettivi: luoghi fisici (cascine, fabbriche, edifici inutilizzati…) ma soprattutto spazi mentali ed emotivi, agorà sociali, dove i cittadini tendono ad auto-organizzarsi per far fronte ai problemi locali e dare vita a una diversa vivibilità nella loro comunità”.

