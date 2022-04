Bari: Lum, al via selezioni per Medicina

Oltre mille partecipanti per 120 posti

Al via a Bari selezioni per il corso di laurea in Medicina alla Lum.Oltre mille partecipanti per 120 posti.

Servizio Anna De Feo

Intervista: Antonella Rago, dg Lum Casamassima.

