Il Sottosegretario Costa lo nomina consulente nello studio dell’oncologia applicata all’inquinamento ambientale.

Bari, il prof. Schittulli entra nella squadra di esperti del Ministro della Salute

Il prof. Francesco Schittulli, senologo e chirurgo oncologo, direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari e presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, entra nella squadra di esperti nominati dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute, Andrea Costa.

I temi a cui il prof. Schittulli è chiamato a dare il proprio contributo di competenza e consolidata esperienza professionale in campo oncologico attengono all’incidenza dell’inquinamento ambientale nella diffusione dei tumori e, in particolare, del cancro quale malattia ambientale su base genetica.

“Sono onorato di poter mettere la mia professionalità a servizio di una causa che mi vede da molto tempo impegnato sia sotto l’aspetto scientifico che socio-sanitario – ha dichiarato il prof. Schittulli – ringrazio il Sottosegretario Costa per la stima e la fiducia riservatami. I temi indicati necessitano di massima attenzione e dell’importante lavoro di tutti nell’esclusivo interesse della salute dei cittadini.