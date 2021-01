Bari, esenzioni dal ticket senza averne diritto: 30mila lettere dall’Asl per recuperare oltre 5 milioni e mezzo di euro

L’accertamento sulle autocertificazioni negli anni 2011-2015: in diversi casi non corrispondevano alla reale posizione reddituale o lavorativa degli utenti coinvolti dalle verifiche, in cui sono state invece fatte salve le esenzioni per patologia.

Sono state inviate dalla Asl di Bari circa 30mila lettere destinate a tutti coloro che negli anni compresi fra il 2011 e il 2015 hanno usufruito di prestazioni sanitarie in regime di esenzione da reddito pur non avendone diritto.

“È un’attività di recupero – spiega l’Asl – di circa 5 milioni e 671mila euro che l’azienda porta avanti per obbligo di legge. L’accertamento ha messo in evidenza che le autocertificazioni dei firmatari presentate negli anni 2011-2015 non corrispondevano alla reale posizione reddituale/lavorativa degli utenti coinvolti dalle verifiche, in cui sono state invece fatte salve le esenzioni per patologia. I pagamenti per sanare le posizioni possono avvenire soltanto tramite il sistema PagoPa e finora sono stati recuperati 139mila euro che l’azienda potrà destinare in futuro al potenziamento delle attività sanitarie”.