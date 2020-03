Bari: Coronavirus, in arrivo container per triage e isolamento pazienti a rischio negli ospedali della ASL

Saranno allestite sette strutture esterne per potenziare i percorsi differenziati e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19

(TN) – Sette container per triage e isolamento all’esterno sono in arrivo in tutti gli ospedali di Bari e provincia per gestire i casi sospetti di pazienti a rischio Covid-19. Lo ha deciso la Asl di Bari, per potenziare i percorsi differenziati gia’ avviati nelle scorse settimane con l’obiettivo di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19 nelle proprie strutture ospedaliere e di limitare eventuali contagi.La direzione sanitaria della Asl, in collaborazione con l’area tecnic,a sta dotando tutti gli

ospedali di ulteriori presidi per rendere i percorsi dei pazienti ancora piu’ efficaci e sicuri e per evitare un aumento

improvviso di accessi, con conseguente rallentamento delle operazioni di analisi.Dopo la realizzazione di aree di

prefiltraggio con due tende della Croce Rossa allestite fuori dal Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Venere e del San Paolo,

e’ stata predisposta l’ installazione di 7 container negli altri presidi ospedalieri di Putignano, Molfetta, Altamura,

Monopoli, Corato e Terlizzi, compreso l’Ospedale Di Venere dove saranno rafforzate le misure di differenziazione dei percorsi.I container saranno montati la prossima settimana e al loro interno si svolgeranno le attivita’ di triage e isolamento fino all’eventuale trasferimento nella Unita’ Operativa di Malattie nfettive piu’ vicina, secondo le modalita’ di trasporto previste nella massima sicurezza per paziente e operatori. Le strutture esterne temporanee saranno a disposizione degli ospedali per due mesi e il servizio sara’ prorogabile secondo le necessita’ che si dovessero riscontrare in base all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’epidemia da Covid-19.