«L’entità dell’effetto macroeconomico delle misure programmate dipenderà, oltre che dalle risorse mobilitate e dalla ripartizione fra le voci del bilancio, anche dai tempi di attuazione dei progetti e dalla loro efficacia nel sostenere il potenziale di crescita». Così Banca d’Italia nell’audizione sulla nota di aggiornamento al Def, sottolineando che «andrà posta attenzione alla fase esecutiva dei progetti, per garantirne efficacia e rapidità» e che «con interventi mirati attuati senza sprechi e tempestivamente, l’effetto sulla crescita potrebbe essere anche più accentuato» di quanto indicato nella Nadef.

Per Banca d'Italia il quadro tendenziale indicato nella Nadef è «nel complesso coerente» ed è «plausibile» l'impatto per quasi un punto percentuale sulla crescita delle «ampie misure espansive» previste con la manovra. «Nel complesso, considerando anche la revisione al ribasso della stima del secondo trimestre effettuata dall'Istat, valutiamo che resti valida la proiezione che abbiamo pubblicato in luglio, che indicava una caduta del Pil attorno al 9,5 per cento» ma «le prospettive restano molto incerte» per il «rischio rilevante" che l'evoluzione della pandemia «continui a ripercuotersi sulla fiducia di famiglie e imprese o resti debole la domanda globale».

L’istituto di via Nazionale sottolinea come «l’attività economica è tornata a crescere. Si sono finora evitati gli scenari più avversi, ma la ripresa è ancora parziale, dipendente dalle misure di stimolo e soggetta alle incertezze sull’evoluzione della pandemia». La Nadef «presenta un quadro programmatico caratterizzato da un deciso stimolo di bilancio nel prossimo triennio, anche grazie all’utilizzo dei trasferimenti messi a disposizione da Next Generation EU. L’azione espansiva è necessaria per sostenere le imprese e le famiglie in un quadro congiunturale ancora debole e incerto; in un’ottica di più lungo periodo, sono necessari interventi che aiutino l’economia italiana a tornare a crescere stabilmente a ritmi sostenuti».