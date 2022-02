Bancel (CEO Moderna): booster per Omicron pronto entro agosto

(Reuters) – Un booster specifico contro Omicron potrebbe essere pronto entro agosto ed essere disponibile sul mercato nel prossimo autunno. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Reuters Stephane Bancel, CEO di Moderna.

La pharma USA ha iniziato a gennaio gli studi clinici su un preparato vaccinale progettato specificamente contro la variante Omicron, ma i risultati iniziali dei trial sulle scimmie mostrano che il booster specifico potrebbe non offrire una protezione più efficace rispetto alla somministrazione di un’ulteriore dose del vaccino già esistente.

“Crediamo che sarà necessario un booster. Non so ancora se verrà impiegato il vaccino già esistente, oppure uno specifico contro Omicron, o addirittura un preparato bivalente costituito da un prodotto nuovo per Omicron più quello attuale: due mRNA somministrati in un’unica dose”, ha precisato Bancel.

Il CEO ha anche confermato che, nella migliore delle ipotesi, entro agosto del 2023 Moderna avrà a disposizione un cosiddetto “pan-vaccino” che proteggerà contemporaneamente da COVID-19, dall’influenza e da altre malattie respiratorie. Il prezzo del nuovo vaccino in fase di sviluppo sarà “molto simile” a quello attuale.

Operazione Europa

Importanti le novità anche sul fronte dei piani industriali. Moderna vuole espandere la propria rete commerciale in Europa per aumentare le vendite nel Vecchio Continente. “Prevediamo di stabilire una presenza commerciale in Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia per supportare la consegna di terapie e vaccini basati su mRNA a livello locale”, ha comunicato la società in una nota.

Queste nuove filiali europee si aggiungeranno a quelle presenti in Italia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna. Moderna sta anche rafforzando la sua presenza commerciale in Asia.

In Europa, la pharma produce i suoi vaccini attraverso partnership con Lonza in Svizzera e Paesi Bassi, Rovi in Spagna e Recipharm in Francia.

