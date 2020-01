Crisi della Banca Popolare di Bari: il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo ha rivolto al Premier Conte, al ministro Gualtieri e ai presidenti di Senato e Camera la richiesta ufficiale di porre in essere azioni urgenti “a tutela dei risparmiatori e delle imprese, coinvolti loro malgrado nella vicenda”.

In una nota, Loizzo ha riassunto al presidente del Consiglio dei ministri, al responsabile del dicastero dell’Economia ed ai presidenti Alberti Casellati e Fico, i contenuti della mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa pugliese e che sollecita Governo e Parlamento a “fare tutto il possibile per una tempestiva soluzione legale e risarcitoria per i risparmiatori”.

La grave crisi finanziaria, che ha indotto la Banca d’Italia a disporre il commissariamento dell’istituto di credito, ribadisce il presidente del Consiglio regionale pugliese, “coinvolge un grandissimo numero di cittadini, famiglie e imprese e impatta pesantemente sull’intero sistema economico e produttivo pugliese e sulle future prospettive di crescita del nostro territorio”. La vendita di azioni illiquide della Popolare ai clienti, “nella quasi totalità piccoli risparmiatori pugliesi inconsapevoli del rischio assunto con l’investimento proposto dalla loro banca, in cui riponevano la massima fiducia”, ha reso inesigibili “risparmi spesso frutto dei sacrifici di una vita”.

Da qui la richiesta a Governo e Parlamento di tenere conto, già in corso di conversione del decreto legge 142/2019 sul credito, delle indagini della Consob e della sentenza della Corte d’Appello di Bari, “che ha accertato la violazione massiva della normativa di tutela del risparmio”.

Risarcimenti automatici sul modello del FIR per in risparmiatori danneggiati e percorsi rapidi di definizione conciliativa per tutti, queste le azioni possibili indicate dal presidente del Consiglio regionale, che con un’altra nota ha invitato i commissari straordinari della Banca Popolare di Bari, Enrico Ajello e Antonio Blandini, ad un incontro in Consiglio Regionale, “per acquisire informazioni sulla vicenda che desta allarme sociale e mina la sfiducia dei pugliesi nel sistema creditizio regionale”. Verranno approfondite le questioni più urgenti, dalla tutela dei risparmiatori alla verifica dell’attività di credito alle imprese e alla tutela dei livelli occupazionali interni.