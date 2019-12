Negli uffici della procura di bari ormai non si contano piu’ le denunce che arrivano.Gli azionisti della banca popolare scrivono ai pm e raccontano le loro storie.Quasi tutti non conoscevano il rischio che avevano sottoscritto.Altri non sapevano nemmeno di essere titolari di azioni.La procura sta decidendo se inserire tutte le denunce in un singolo fascicolo o aprirne uno per ogni denuncia.

