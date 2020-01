Banca Popolare di Bari, “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare in aula per la conversione in tempi rapidi”

La commissione Finanze della Camera ha dato il via libera, questa mattina, al decreto legge sulla Banca Popolare di Bari. La commissione ha votato il mandato al relatore Claudio Mancini, dopo aver apportato alcune modifiche. Altre saranno fatte in Aula dove l’esame del testo avrà inizio da lunedì. Il testo ha avuto il voto favorevole della maggioranza e di Forza Italia, mentre Lega e Fratelli di Italia si sono astenuti. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare in aula per la conversione in tempi rapidi –ha detto il relatore-, condizione necessaria per il rilancio della Popolare di Bari come soggetto centrale della Banca del Mezzogiorno”. “Visto l’ampio consenso –ha aggiunto Mancini- il Governo non porrà la questione di fiducia.