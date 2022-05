Azienda Ospedialiera “Vito Fazzi”, presidente gruppo Forza Italia  chiede audizione: “necessario condividere e confrontarsi con Regione e Sindacati” 

“La costituzione della nuova azienda ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce merita di essere il frutto di ampia condivisione e confronto nelle sedi istituzionali a tutela dei pazienti, degli operatori e della qualità del servizio offerto. Perciò, ho depositato una richiesta di audizione in Commissione Sanità per riunire consiglieri, assessore regionale alla Salute, direttore generale della Asl Lecce, il commissario dell’azienda ospedaliera e i sindacati di categoria. Questi ultimi, in particolare, lamentano l’assenza di un confronto soprattutto sui temi più caldi come lo scorporo di personale e la fase di transizione. La Commissione, in quest’ottica, rappresenta il luogo più idoneo per cercare soluzioni condivise affinché la “separazione” aziendale tra “Vito Fazzi” e Asl Lecce non rappresenti un terreno di scontro, ma sia un momento utile per il rilancio del servizio sanitario sul territorio salentino. Con questo spirito costruttivo e di assoluta collaborazione, ritengo si possa giungere a risultati auspicati per la qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini-pazienti”.