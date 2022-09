AVVISO PUBBLICO PER PERSONALE MEDICO IN QUIESCENZA

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per personale medico collocato in quiescenza, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a sei mesi, e comunque non oltre il 31.12.2023, per le esigenze delle UU.OO.CC. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

L’avviso è rivolto al personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte su carta semplice, devono essere indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL BR – VIA NAPOLI 8 – 72100 BRINDISI, e devono essere inoltrate scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:

1. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI

2. per posta a mezzo di raccomandata A.R.

3. a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. Le istanze saranno prese in considerazione secondo il numero progressivo di registro generale di protocollo aziendale.

La presente procedura rimane aperta sino al soddisfacimento delle necessità assistenziali.

Avviso scaricabile sul sito istituzionale a questo link ➡https://www.sanita.puglia.it/documents/36031/239518031/Avviso+pubblico+per+personale+in+quiescienza/83b4a78e-fee1-425c-9ff0-e75ad9b5fb0b