Avviati i lavori della prima seduta in presenza del Consiglio regionale pugliese dal 18 febbraio 2020

Prima riunione plenaria in presenza del Consiglio regionale della Puglia, dopo venti sedute da remoto e miste, per l’osservanza delle misure di distanziamento sociale per la pandemia da covid-19. La presidente Loredana Capone ha aperto i lavori davanti ai componenti dell’Assemblea riuniti nell’Aula della sede consiliare di via Capruzzi, con la stampa ospitata al piano superiore del nuovo emiciclo. Sono ammessi collegamenti da remoto solo per esigenze documentate dai consiglieri richiedenti, mentre fino al 31 luglio le commissioni si svolgeranno ancora in modalità mista.

Proseguono comunque le trasmissioni in diretta streaming delle sedute consiliari (https://seduteonline.consiglio.puglia.it/play.php?flv=PUGLIA_70291_89104_001_20210615_live&q=), già avviate ben prima dello stop alle riunioni in presenza, dopo la dichiarazione governativa di emergenza nazionale, a marzo dell’anno scorso.

L’ultima seduta ordinaria del Consiglio regionale pugliese era stata celebrata il 18 febbraio, nel corso della legislatura consiliare precedente. La prima dell’ “era covid” è stata tenuta il 4 maggio 2020, dopo ch’erano state approvate le modifiche al regolamento interno del parlamento pugliese, indispensabili per mettere a punto le precauzioni di carattere sanitario e gli strumenti informatici, anche per rendere valide le espressioni di voto dei consiglieri connessi parte “da casa”.

Quasi sette ore e mezza senza problemi la durata di quella seduta tecnicamente pionieristica, che ha dimostrato la fattibilità di un’inedita modalità di lavori, con pochi componenti del Consiglio in Aula e gli altri in massima parte presenti “da casa”. Da allora sono state altre sei le riunioni consiliari in ordine misto della X legislatura e tredici dell’attuale. A parte resta quella d’insediamento, il 26 novembre 2020, che per evidenti ragioni ha visto i consiglieri neo eletti tutti in presenza.

Tornando alla riunione odierna, la presidente Capone ha aperto i lavori segnalando i dati confortanti sulle vaccinazioni – il 70% dei pugliesi completerà il ciclo vaccinale entro agosto – ed ha annunciato la mostra fotografica “Contagi d’amore”, che domani verrà inaugurata nell’agorà consiliare, dedicata alle vittime e agli eroi del covid, a cominciare dagli operatori sanitari, le forze dell’ordine, la protezione civile, i volontari.

Seduta riservata a interrogazioni, interpellanze e mozioni. Chiusura dei lavori alle 17. (fel)