Ausili sanitari e visite specialistiche, Perrini: “Ritardi inaccettabili, il DG intervenga”

“Sono sempre più frequenti le richieste di sollecito, giunte alla mia attenzione, riguardanti le visite mediche specialistiche domiciliari e l’erogazione di ausili prescritti a pazienti che ne necessitano. Per ricevere risposte a riguardo ho scritto al direttore generale della ASL di Taranto, Stefano Rossi, raccogliendo legittime preoccupazioni e sollecitando un incontro per discutere e affrontare questa problematica.

“Oggi, infatti, non abbiamo tempi certi per l’erogazione di una visita medica specialistica a domicilio, si può attendere anche settimane e questo diventa inaccettabile quando l’ammalato è una persona che per la sua malattia è impossibilitato a recarsi presso struttura del SSN o convenzionata. Non fornire tempi certi e brevi porta ad un ritardo nella formulazione di una diagnosi della malattia ed un inevitabile successivo ritardo nell’assistenza e cura. Ritardi che diventano inaccettabili in considerazione del fatto che le persone per le quali viene richiesta, da parte del medico di famiglia, la visita medica a domicilio sono pazienti già compromessi da una o più gravi patologie croniche che per questo ne causano il totale o parziale allettamento.

“Meglio non va con le prescrizioni degli ausili, e chiedo e chiederò al Direttore Generale di fare chiarezza, per poter anche in questo caso offrire in tempi certi e brevi l’autorizzazione necessaria affinché l’ausilio venga effettivamente erogato. Ricevo telefonate di familiari di pazienti che, pur in possesso delle prescrizioni specialistiche, sono chiamati dopo settimane di solleciti finalmente a scegliere se ricevere ad esempio il letto ospedaliero con materassino per evitare le piaghe da decubito oppure la sedia a rotelle, questo perché se allettato, l’ammalato non ha diritto alla sedia a rotelle e viceversa. Solo insistendo e minacciando di rivolgersi alle vie legali si riesce ad avere ciò che invece spetta di diritto. Altri ancora mi chiamano perché gli viene negata la sedia a rotelle regolarmente prescritta, riferendo di aver già beneficiato del letto negli anni passati, ed anche in questi casi dopo aver minacciato il ricorrere alle vie legali la sedia a rotelle viene erogata. Mi chiedo come mai possa accadere tutto ciò. Un ammalato deve stare sempre in un letto oppure ha anche diritto a trascorrere del tempo seduto cercando di conservare parte dell’autonomia risparmiata dalla malattia?

“Direttore Generale, voglio risposte a riguardo perché tutta questa arroganza è inaccettabile ed i ritardi sono inammissibili soprattutto in virtù del fatto che parliamo di ammalati spessissimo con pluripatologie invalidanti e che non hanno scelto loro di trascorrere la vita in un letto o su una sedia a rotelle.”