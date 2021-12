(Adnkronos) – in Italia, Rt nazionale che si attesta a 1,18 e incidenza ancora in salita con 176 casi per 100mila abitanti. E ancora: aumentano i ricoveri e l’occupazione delle terapie intensive e sono 20 le Regioni e province a rischio moderato. In forte aumento inoltre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. Questo quanto emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.