Atto_2020_97_183_DIR_del_22.04.2020

Potenziamento delle strutture della rete ospedaliera in attuazione della circolare prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Decreto Legge n. 18/2020.

Autorizzazione all’attivazione ed all’esercizio provvisorio dell’attività di n. 13 posti letto per pazienti post acuti Covid-19 presso la Struttura Polifunzionale Distrettuale “Casa della Salute” dell’ASL BR, sita in Cisternino (BR) alla via Magellano.

