Casa di Cura “Mater Dei Hospital” sita in Bari alla Via Hahnemann n. 10. Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale della sala operatoria per le emergenze h 24 presso il blocco travaglio – parto della U.O. di Ostetricia e Ginecologia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Atto_2020_94_183_DIR_del_20.04.2020.pdf