Atto_2020_155_183_DIR_del_25.06.2020

“METROPOLIS Consorzio di Cooperative Sociali-Soc. Coop. Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA). Verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 122 del 3/4/2018 per la realizzazione nella ASL BT di Moduli/Centri Terapeutico-Riabilitativi intensivi ed estensivi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, con variazione dell’ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Violante n. 34-36-38-40-42, nel medesimo Comune di Barletta.

Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 111 del 28/03/2018 per la realizzazione nella ASL BT di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all’art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007), con variazione dell’ubicazione da Piazza Plebiscito 34-35 a Via Andria n. 192, nel medesimo Comune di Barletta.

