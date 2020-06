D.D. n. 289 del 5/12/2019 ad oggetto “I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit” – Trasferimento definitivo della sede operativa dal Comune di Cassano delle Murge (BA), via per Mercadante Km. 2 al Comune di Bari, via Generale Bellomo n. 73-75, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella nuova sede.”. Rettifica.

Atto_2020_145_183_DIR_del_19.06.2020.pdf