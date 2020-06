Aggiornamento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Squinzano (LE) alla via Mater Gratiae n. 19, per modifica della ragione sociale, da “Laboratorio Analisi Cliniche Giangrande S.a.s. di D.ssa Anna Rosa Giangrande & C.” a “Laboratorio Analisi Cliniche Mater Gratiae S.a.s. di Marco Musarò & C.”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Atto_2020_143_183_DIR_del_17.06.2020.pdf