Casa di Cura “Anthea Hospital” di Bari – Via Camillo Rosalba n. 35/37, della Società “Anthea Hospital S.r.l.”.

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisoria e dell’accreditamento provvisorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 83 del 06/04/2020, per la disciplina di Pneumologia (cod. min. 68) con n. 80 posti letto e per la disciplina di Terapia Intensiva (cod. min. 49) con n. 20 posti letto.

Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui alla Determina Dirigenziale n. 83 del 06/04/2020, per n. 100 posti letto accreditati con Determina Dirigenziale n. 334/2019.

Atto_2020_100_183_DIR_DEL_02.05.2020.pdf