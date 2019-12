Presidio di Riabilitazione “Provincia della Natività B.M.V. O.SS.T. – Casa Madre del Buon Rimedio” sito in Gagliano del Capo alla Piazza Padri Trinitari. Accreditamento istituzionale per l’erogazione di n. 125 prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9, penultimo capoverso, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011.

