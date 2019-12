S.P.G.S. s.r.l. con sede legale in Bari (BA). Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 3 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi (art. 4 del R.R. n. 9/2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, di cui n. 1 Modulo per periodo pre-scolare (da 0 a 5 anni) , n. 1 Modulo per periodo scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo puberale-adolescenziale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in San Giovanni Rotondo (FG), Via Fiore ang. Via Circonvallazione.

Atto_2019_300_183_DIR_del_12.12.2019.pdf