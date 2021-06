AstraZeneca. Le Regioni si difendono: “Open Day per i giovani autorizzati da Cts”

Il presidente della Liguria Giovanni Toti pubblica il parere del Comitato tecnico scientifico con cui era stato dato l’assenso ad effettuare gli Open Day anche per i più giovani con i vaccini a vettore adenovirale. “Ora ci aspettiamo un parere finalmente chiaro, definitivo e inequivocabile”.

11 GIU – (QS) – “Per tutti coloro che scrivono, raccontano, commentano su radio, tv, giornali, dibattiti politici e che continuano a dire che le Regioni sugli open day di AstraZeneca sono andate per conto loro e in ordine sparso, ecco la lettera inviata il 12 maggio dalla struttura commissariale che dipende da Palazzo Chigi e che riporta in maniera chiara il parere del Comitato Tecnico Scientifico sull’uso del vaccino: “Il CTS non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”. Ora ci aspettiamo un parere finalmente chiaro, definitivo e inequivocabile”.

È quanto scrive su facebook il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che difende l’operato della sua Regione (proprio quella in cui è deceduta la giovane Camilla dopo essere stata vaccinata in un Open Day con AstraZeneca) ma pure delle altre regioni che hanno organizzato momenti di vaccinazione dedicati ai più giovani.