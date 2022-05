Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato, il valore universale della salute

(Panorama Sanità) – “La pandemia e la gravità delle sue conseguenze ci hanno ricordato l’imprescindibile valore universale della salute, quale bene pubblico fondamentale e diritto irriducibile per l’individuo e la comunità. Un bene che spesso, negli scorsi anni, è stato in parte sacrificato sull’altare dei principi contabili e che, invece, andrebbe prioritariamente tutelato”. È quanto sostiene Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale che ci racconta le potenzialità dell’innovazione tecnologica in sanità con un occhio attento anche agli eventuali rischi nella sua applicazione.Il contesto pandemico è stato anche terreno fertile per la diffusione massiva delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le misure imposte dalle autorità pubblica a tutela della salute, infatti, ci hanno costretto a ripensare tempi e spazi delle nostre attività ordinarie, a fare a meno delle occasioni di socialità, o meglio, a ripensare le modalità dello stare insieme. La tecnologia si è rivelata, in questo senso, un prezioso strumento per consentirci di continuare a tenerci in contatto con i nostri cari anche durante il periodo di vigenza delle restrizioni più rigide, alle studentesse e agli studenti di continuare a prendere parte alle attività didattiche, sebbene a distanza, e a moltissimi italiani di poter svolgere comunque il loro lavoro anche se dalla propria abitazione. Infatti, se diversi ambiti della nostra vita sociale sono già stati, negli ultimi due, interessati dai cambiamenti portati dall’avvento della tecnologia decenni, l’esplosione della pandemia ha esteso la diffusione e l’utilizzo di questi strumenti anche in campo professionale e lavorativo.In un momento di gravissima difficoltà, la sanità italiana ha saputo cogliere l’occasione per introdurre e sperimentare nuovi strumenti tecnologici e modalità di cura e assistenza a distanza grazie all’ausilio della rete e della tecnologia. Non è un caso che, anche sulla scorta delle positive esperienze maturate durante l’emergenza, la Missione dedicata alla Sanità del Pnrr punti con decisione sulle innovazioni tecnologiche per migliorare gli standard quantitativi e qualitativi dell’offerta sanitaria pubblica. Nel più ampio disegno di un processo di riforma del sistema sanitario verso un modello di cura più incentrato sulla comunità e sul territorio, basato sui bisogni specifici della persona, la tecnologia e il digitale ricoprono un ruolo assolutamente determinante. Le possibilità offerte dall’innovazione, infatti, ben si integrano con il cambio di paradigma che la riforma vuole attuare: passare da un sistema “reattivo” a uno “proattivo”. Le tecnologie dell’informazione e la raccolta e l’analisi dei dati grazie all’intelligenza artificiale saranno infatti fondamentali per garantire una personalizzazione sempre più efficace dei servizi di cura e assistenza e, soprattutto, per potenziare le nostre capacità tecniche di prevenzione e diagnosi precoce delle patologie.

