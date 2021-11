Influenza, Ecdc: la prossima stagione potrebbe essere grave: a rischio anziani e fragili

“Coloro che lavorano in un ambiente sanitario o in una casa di cura dovrebbero assicurarsi di essere vaccinati sia contro Sars-CoV-2 che contro l’influenza prima dei mesi invernali” afferma Pasi Penttinen, capo del programma antinfluenzale dell’Ecdc.

(Panorama Sanità) – “Un forte aumento delle infezioni influenzali durante l’attuale pandemia di Covid-19 potrebbe avere gravi conseguenze per gli anziani e le persone con un sistema immunitario debole e potrebbe porre un onere aggiuntivo sui sistemi sanitari già messi a dura prova dal Covid-19. È quindi importante prendere le precauzioni necessarie e proteggere coloro che sono più a rischio”. È quanto ha affermato Pasi Penttinen, capo del programma antinfluenzale dell’Ecdc.

“Sebbene il numero complessivo di rilevamenti di” casi di “influenza nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Ue/See) sia ancora basso – premettono gli esperti – le indicazioni mostrano” per esempio “che la circolazione dell’influenza è al di sopra della soglia stagionale in Croazia”, apparendo quindi “insolitamente precoce. Il principale sottotipo” virale “segnalato nei casi registrati in Ue/See durante l’ultimo mese è l’A/H3N2”, particolarmente aggressivo negli anziani. Questo è un segno, evidenzia l’Ecdc, che la prossima stagione influenzale potrebbe essere grave per le persone anziane e che i modelli influenzali possono variare da un paese all’altro in termini di tempistica.

Durante la stagione 2020-2021, si è verificata una notevole diminuzione (>99%) del numero di infezioni influenzali rilevate nell’Ue/See, con numeri rilevati simili a quelli segnalati durante i periodi interstagionali.

Ciò indica che gli interventi non farmaceutici, come evitare l’affollamento non necessario e il mantenimento delle misure igieniche, sono efficaci non solo nel frenare la diffusione della Sars-CoV-2, ma anche dell’influenza.

“Dalla nostra esperienza con la pandemia di Covid-19, abbiamo ulteriori prove che interventi non farmaceutici come il distanziamento fisico e le misure igieniche possono frenare efficacemente la diffusione dell’influenza. Ciò è particolarmente importante da considerare in ambienti come case di cura e strutture sanitarie”, ha affermato Penttinen.

“La vaccinazione contro Sars-CoV-2 e l’influenza fornisce anche una buona protezione contro le malattie gravi. Coloro che lavorano in un ambiente sanitario o in una casa di cura dovrebbero assicurarsi di essere vaccinati sia contro Sars-CoV-2 che contro l’influenza prima dei mesi invernali”.

Circa il 20% della popolazione viene infettata dall’influenza ogni anno e una persona infetta su quattro svilupperà i sintomi.

Gli anziani, le donne in gravidanza e le persone con condizioni mediche croniche come malattie cardiache, problemi ai polmoni e alle vie respiratorie, diabete o problemi del sistema immunitario sono maggiormente a rischio di subire gravi complicazioni da influenza.