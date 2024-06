Il viaggio verso Roma per l’Assemblea Nazionale di Confcommercio

Legami associativi e amore istituzionale

di Grazia Guida – Presidente AFORP – Confcommercio Imprese per l’Italia

Il viaggio verso Roma e ritorno per partecipare all’Assemblea Nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, mi ha consentito di socializzare con la grande famiglia della nostra organizzazione ed ho imparato molte cose che hanno arricchito la mia umanità con perle di saggezza, che hanno rafforzato i legami e l’impegno associativo. Un ritorno alla mia giovinezza, un ancoraggio al passato con un presente vissuto con piena consapevolezza e armonia con tutti i dirigenti di Confcommercio Bari-Bat, che ha reso meno faticoso il lungo viaggio. Sentire ripetere dal mio Presidente di Confcommercio Bari-Bat Vito D’Ingeo, che il nostro lavoro è per il Paese, per il territorio, per la difesa dei nostri valori è stato per me motivo di orgoglio e di fierezza.

Come anche l’appassionato discorso del Presidente Nazionale Carlo Sangalli mi ha commosso per l’efficacia e la tenacia con cui ha affrontato tematiche fondamentali per le imprese e soprattutto per gli altissimi contenuti nei quali mi sono ritrovata e ne ho condiviso il pensiero.

L’emozione più grande l’ho vissuta quando ha preso la parola il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con tutti i delegati in piedi ad applaudirlo. Ha parlato con tutto l’amore istituzionale verso imprese e lavoratori, con la sua autorevolezza e umanità, difensore dei valori costituzionali di un grande Paese democratico, ha riconosciuto il grande impegno per le istituzioni di Confcommercio come valore di libertà.

“Vale per chi nonostante tutto ha la forza di vivere il presente e immaginare il futuro”.