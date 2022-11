Assegnati 260 milioni per la ricerca sanitaria. Ma la riforma degli Irccs è ancora lontana

Sono stati assegnati i primi fondi del PNRR (260 milioni) per la ricerca sanitaria a 226 progetti presentati dai team di ricerca del Servizio sanitario nazionale. Tali fondi sono destinati a finanziare ricerche che abbiano l’obiettivo di assicurare lo sviluppo e la qualità delle prestazioni e dell’assistenza ai pazienti in tema di malattie rare, malattie croniche non trasmissibili ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali, nonché progetti «Proof of Concept», mirati a colmare il gap che si crea tra ricerca e industria nel tempo che intercorre tra la fase della scoperta e quella della messa a punto.