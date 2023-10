Asl Le: 𝐓𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐞 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 – Martedì 10 Ottobre – Lecce

๐Ÿ—“Dirigenti, direttori e professionisti del settore sanitario pubblico e privato pugliese si riuniranno il 10 ottobre a Lecce per partecipare all’evento “๐“๐ฎ๐ญ๐ž๐ฅ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ž ๐ž ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐ข ๐๐ข ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐ณ๐š ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐’๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐š ๐’๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž: ๐’๐จ๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญร ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž”.

โžก๏ธIl convegno, organizzato da Azienda Sanitaria Locale Lecce in collaborazione con Sanitanova e realizzato grazie al contributo non condizionante di Gilead Sciences, Menarini, Roche, Takeda e Biogen, ha l’obiettivo di promuovere una discussione approfondita su come garantire la tutela della salute dei cittadini, nel rispetto dei limiti imposti dalla finanza pubblica e degli obblighi di contenimento della spesa, derivanti dal principio del pareggio di bilancio previsto dallโ€™Art. 81, quale presupposto per la sostenibilitร complessiva del sistema sanitario nazionale.

๐Ÿ”ท๏ธResponsabile Scientifico: Yanko Tedeschi – Dir. Amministrativo Asl Lecce

๐Ÿ”ท๏ธFaculty:

-Angela S. Adduce, Isp. Generale Capo, Ispettorato Gen. per la Spesa Sociale Ragioneria Generale dello Stato

-Agnese Antonaci, Dir. UOC Farmacia, Ospedale โ€œSacro Cuore di Gesรนโ€ Gallipoli Asl Lecce

-Marco Benvenuto, Universitร del Salento, AReSS Puglia

-Gianluca Capochiani, Dir. Amm. Policlinico Bari

-Fabio Caputo, Prof. Ass., Dip. di Scienze dellโ€™Economia, Univ. del Salento;

-Antonella Caroli, Dir. Ser. Strategie e Governo dellโ€™Ass. Territoriale – Rap. Istituzionali e Capitale Umano SSR

-Vito Gregorio Colacicco, Dir. Generale Asl Taranto

-Donato De Giorgi, Pres. Ordine dei Medici di Lecce

-Alessandro Delle Donne, Dir. Generale Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ Bari – IRCCS

-Maurizio de Nuccio, Dir. Gen. Asl Brindisi

-Tiziana Dimatteo, Dir. Gen. Asl BAT

-Michele Emiliano, Presidente Reg. Puglia

-Francesco Enrichens, AGENAS

-Grazia Guida, Pres. A.F.O.R.P. – Ass. Fornitori Ospedalieri Reg. Puglia

-Concetta Ladalardo, Dir. Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Reg. Puglia

-Biagio Mazzotta, Rag. Generale dello Stato MEF

-Maddalena Mongiรฒ, Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno

-Vito Montanaro, Dir. Dip. Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti, Reg. Puglia

-Antonio Giuseppe Nigri, Dir. Generale Asl Foggia

-Benedetto Giovanni Pacifico, Dir. Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanitร e Sport per tutti Dip. Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Reg. Puglia

-Rocco Palese, Ass. alla Sanitร e Benessere animale, Reg. Puglia;

-Giuseppe Pasqualone, Dir. Generale dellโ€™Azienda Ospedaliera Univ. โ€œOspedali Riunitiโ€ Foggia;

-Stefano Rossi, Dir. Generale Asl Lecce;

-Antonio Sanguedolce, Dir. Generale Asl Bari;

-Paolo Stella, Dir. di servizio, Sez. Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza integrativa Reg. Puglia;

-Yanko Tedeschi, Dir. Amministrativo Asl Lecce

โ†ช๏ธPer ulteriori informazioni, รจ possibile contattare il numero: 080 8972103