ASL BRINDISI, PERRINO, AMPLIATI GLI ORARI DI VISITA. IN ARRIVO UNA NUOVA STRUTTURA PER IL PRE-TRIAGE

La prossima settimana verrà installata all’ingresso dell’ospedale Perrino di Brindisi una struttura mobile per il pre-triage di dipendenti, pazienti e visitatori. Questo nuovo sistema si aggiunge al termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea già operativo all’ingresso pedonale.

“Dobbiamo confrontarci con i cambiamenti imposti dal distanziamento – dice il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – e nello stesso tempo cercare di ridurre al minimo il disagio per gli utenti. Per questo motivo abbiamo ampliato gli orari di visita: è possibile accedere al Perrino ogni giorno dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 20.00, con il limite di un familiare per ogni paziente ricoverato. In generale, nella fase attuale, ricordiamo che l’accesso alle strutture sanitarie è consentito solo in caso di effettiva necessità, con un solo accompagnatore se si tratta di minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistico-culturali. Stiamo studiando anche altre procedure che semplifichino l’accesso mantenendo le stesse garanzie di sicurezza”.