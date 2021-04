ASL BR, VACCINAZIONI PER I NATI TRA IL 1952 E IL 1961 – AVVISO

A causa della attuale indisponibilità di vaccini sono temporaneamente sospese le somministrazioni delle sole prime dosi per gli assistiti nati tra il 1952 ed il 1961 e le date prefissate saranno tutte riprogrammate. Per prendere visione del nuovo appuntamento è possibile consultare, 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝟲 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, il sito “La Puglia ti vaccina” https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ e confermare la nuova data di prenotazione. Chi aveva già confermato la data deve solo prendere visione della nuova. In alternativa, il nuovo appuntamento può essere verificato anche nelle farmacie. Per qualsiasi dubbio relativo alla conferma del nuovo appuntamento contattare il numero verde 800888388 (solo da rete fissa) oppure 080 9181603 (da rete fissa e cellulare).