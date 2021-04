ASL BR, PRECISAZIONI SU CARENZA SCORTE DI VACCINI

PRECISAZIONI SU CARENZA SCORTE DI VACCINI

Le scorte di vaccini sono terminate: per evitare ulteriori disagi agli utenti, martedì 27 e mercoledì 28 aprile, sono sospese tutte le vaccinazioni: in queste due giornate saranno garantite solo le seconde dosi di Pfizer e Moderna. La Asl provvederà a ricontattare tutte le persone che avevano una prenotazione e non sono state vaccinate. Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili, in base alla convocazione dei medici di medicina generale.