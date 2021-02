Asl Bat avvia l’assunzione di 164 Oss

Delle Donne: ‘Le assunzioni stanno proseguendo e stiamo utilizzando la graduatoria del concorso regionale del Policlinico di Foggia’.

L’Asl Bat ha disposto l’assunzione di 164 operatori socio-sanitari. “Le assunzioni stanno proseguendo

e stiamo utilizzando la graduatoria del concorso regionale del Policlinico di Foggia cosi’ come annunciato e come previsto dalla norma – dice Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bat – nessun disagio dunque nelle nostre strutture nel passaggio di competenze tra gli Oss anche perche’ in moltissimi casi si e’ trattato di un riassorbimento di figure professionali gia’ presenti. Sono gia’ quasi 50 gli operatori sanitari con contratto in scadenza a fine gennaio che sono rientrati poiche’ utilmente presenti nella graduatoria di Foggia”.

“Ho avuto gia’ modo di ringraziare gli operatori che in questi mesi si sono adoperati per fronteggiare l’emergenza – aggiunge Delle Donne – ma come ho avuto modo di dire in piu’ occasioni di confronto diretto anche con le organizzazioni sindacali, la proroga del contratto a tempo determinato di ulteriori due mesi non era possibile se non

in danno di diritti acquisiti da parte dei vincitori di concorso.

Le stesse assunzioni a tempo determinato e le proroghe fatte nel recente passato erano motivate dalla pendenza del procedimento concorsuale di Foggia la cui conclusione azzera la disponibilita’ giuridica di questa Direzione Generale a sottoscrivere ulteriori proroghe”.