ASL BARI, TEST DI LABORATORIO PER SARS-COV-2, COME ORIENTARSI TRA I TEST DISPONIBILI

TEST DI LABORATORIO PER SARS-COV-2, COME ORIENTARSI TRA I TEST DISPONIBILI

Sono diversi i test con cui è possibile diagnosticare l’infezione da SARS-CoV-2. Proviamo qui a spiegare le differenze.

TEST MOLECOLARE MEDIANTE TAMPONE NASO-FARINGEO e/o OROFARINGEO

Gold standard per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2, è altamente specifico e sensibile. Tecnica di RNA -PCR (amplificazione del genoma virale). È eseguito nei Laboratori identificati a livello regionale (L.A.R.), pubblici e privati. Durata del test variabile a seconda dello strumento utilizzato; esito del test entro le 36-48 ore. Esistono anche test molecolari rapidi utilizzati per le situazioni di emergenza in grado di analizzare 1 tampone ogni 25-30 minuti. Questi ultimi hanno una sensibilità minore rispetto a quello classico ma superiore rispetto al test antigenico. Il test molecolare è l’unico in grado di fare una diagnosi. I casi positivi al test molecolari (sia rapidi che classici) sono inseriti nel Sistema di Sorveglianza di ISS e nel Sistema di Sorveglianza Regionale GIAVA.

TEST ANTIGENICO MEDIANTE TAMPONE NASALE, NASO-ORO-FARINGEO, SALIVARE

Approvati per lo screening di massa (scuole, strutture residenziali, etc). Ricerca diretta del virus attraverso la ricerca di antigeni di superficie (proteina S o N). Lettura attraverso card o con apparecchiatura POCT (point of care) non necessariamente in laboratorio. In Puglia possono essere eseguiti presso tutti i laboratori di patologia clinica autorizzati, presenti sul territorio regionale, e con i POCT aziendali, gestiti dal Dipartimento di Prevenzione. Consiste in un test rapido (30 min). In caso di positività al test antigenico, è necessario effettuare il tampone molecolare per la diagnosi.

TEST SIEROLOGICO