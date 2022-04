Asl Bari, scendono dell’8 per cento le nuove positività

🔵 Scendono dell’8 per cento le nuove positività registrate nel monitoraggio della settimana tra il 28 marzo e il 3 aprile. «Continua il “rallentamento” dei contagi – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – già rilevato in precedenza: in quest’ultima settimana il tasso d’incidenza passa da 1.321,1 a 1.214,4 casi per 100mila abitanti».

Nel complesso la campagna vaccinale ha raggiunto 3 milioni e 25.324 dosi somministrate, suddivise tra 1 milione e 122.132 prime dosi, 1 milione e 85.236 seconde e 815.031 terze dosi, mentre le quarte dosi erogate sinora sono 2.925.

Le coperture vaccinali sono attestate su livelli ottimali sia rispetto ai residenti over 12 (94%) sia con riguardo al target dai 5 anni in poi (92%), fasce d’età entrambe vaccinate con doppia dose, mentre per la dose “booster” la copertura degli over 12 è dell’86,3%.

«E’ opportuno sottolineare – spiega ancora il DG – che la vaccinazione anti-Covid, a partire dai 12 anni, prevede una schedula costituita da 3 dosi, tale da consentire la massima efficacia protettiva del vaccino. L’invito è ad effettuare la terza dose senza indugio a tutti coloro per i quali è prevista: si può tranquillamente accedere senza prenotazione nei sette hub vaccinali che la ASL ha mantenuto attivi proprio per offrire un’ulteriore “finestra” vaccinale oppure nelle farmacie, sparse su tutto il territorio, che garantiscono questo servizio gratuitamente».