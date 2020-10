Asl Bari – Potenziato sistema di sorveglianza e contact tracing

Seicentocinquanta tamponi al giorno in 6 postazioni e 1000 indagini epidemiologiche in corso: in azione il sistema di sorveglianza e contact tracing della ASL Bari.

Una media giornaliera di 650 tamponi eseguiti in 6 postazioni distribuite in tutta la provincia di Bari. Circa 1000 indagini epidemiologiche in corso allineate all’’attuale andamento della pandemia e altri 100 in media nuovi casi da studiare ogni giorno. Il Dipartimento di prevenzione della ASL sta facendo fronte ad uno straordinario lavoro di sorveglianza e contenimento del virus, in concomitanza con l’aumento – registrato nelle ultime settimane – della diffusione dei contagi. In parallelo la direzione generale della ASL ha intrapreso tutta una serie di misure per poter contare su più personale a disposizione del Dipartimento, a partire dalla assunzione di 33 nuovi medici che saranno impiegati nelle attività di tracciamento dei contagi. Di pari passo al reclutamento del personale, è in corso un potenziamento dei sistemi informatici a supporto dell’EIC, Epidemic Intelligence Center, la centrale operativa istituita a Bari e dedicata alla sorveglianza anti Covid.