ASL Bari, in campo con unità mobili per i tamponi

#G20, ASL in campo con unità mobili per i tamponi, posti letto negli Ospedali e moto mediche del 118

🟢 Unità mobili e fisse per eseguire test antigenici e tamponi molecolari, posti letto a Bari, Monopoli e ad Altamura, un ospedale da campo in città e ancora auto e moto mediche del 118 equipaggiate per le emergenze di primo soccorso dispiegate sul territorio.

Un supporto sanitario a 360 gradi quello assicurato dalla Asl di Bari al G20 in programma a Matera il 29 giugno.

🗣Dipartimento di prevenzione e direzione sanitaria hanno curato ogni singolo aspetto della organizzazione dei servizi sanitari a supporto delle delegazioni internazionali in arrivo a Bari – Commenta il dg Antonio Sanguedolce – dalle procedure di sorveglianza epidemiologica, alla messa a disposizione di posti letto in diversi reparti dei presidi ospedalieri più vicini ai punti crociali della manifestazione fino alla attivazione con mezzi dedicati della rete della emergenza e urgenza”.

😷Il Dipartimento di prevenzione della ASL – sotto la direzione di Domenico Lagravinese – ha predisposto un presidio fisso presso l’aeroporto di Bari per eseguire test antigenici e tamponi ai rappresentanti delle delegazioni in arrivo a partire da lunedì. Sarà inoltre operativo un team mobile di operatori coordinato dall’infermiere Fabio Specchia che andrà ad assicurare nelle sedi alberghiere della Città che ospitano i delegati, test anti Covid e tutte le Attività previste dalla procedure di sorveglianza epidemiologica.

🏥👨‍⚕️👩‍⚕️Il supporto della ASL al G20 include anche le attività della rete ospedaliera coordinate dalla dottoressa Silvana Fornelli. San Paolo e Ospedale di Venere sono pronti per eventuali necessità con posti letto disponibili specie nelle aree rosse, come la Cardiologia. Si sono attivati per la sicurezza sanitaria dei delegati anche Ospedale Perinei di Altamura e San Giacomo a Monopoli, in quanto centri ospedalieri di prossimità, più vicini a Matera, sede della manifestazione, e Brindisi, località di arrivo.

🚑Infine il 118 aziendale sarà presente sul territorio con auto mediche, moto mediche e un presidio medico avanzato (pma) fissato in piazza prefettura a Bari, equipaggiato con lettini, pronto soccorso cardiologico e tutti i presidi di primo intervento.