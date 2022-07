Asl Ba, ringraziamento in musica per tutti gli operatori ASL impegnati nella emergenza Covid

๐ŸŽธ๐€๐’๐‹ ๐๐š๐ซ๐ข ๐š๐ฅ ๐Œ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ฑ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐๐ข๐ซ๐ž โ€œ๐ ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐žโ€ ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ ๐ฅ๐ข ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐š๐ญ๐ข ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐

Un ringraziamento in musica per tutti gli operatori ASL impegnati nella emergenza Covid. In occasione del Medimex 2022, lโ€™International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il direttore generale della ASL di Bari Antonio Sanguedolce e il direttore sanitario Danny Sivo, appassionati di rock, torneranno a suonare con la loro band Sound of Garage per omaggiare tutti gli operatori ASL che con dedizione e professionalitร hanno lavorato in prima linea in pandemia.

โ€œRingrazio lโ€™organizzazione del Medimex โ€“ spiega Sanguedolce โ€“ per averci dato la possibilitร di convertire la nostra passione per la musica in un ringraziamento pubblico nei confronti di tutti i lavoratori del servizio sanitario che, ognuno nel proprio ambito di competenza, si sono dedicati a proteggere e ad aiutare la comunitร dal Covid โ€.

