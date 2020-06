Asl Ba, pubblicati gli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato

Pubblicati gli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020. Gli avvisi, per titoli ed eventuale colloquio, sono rivolti a medici in formazione specialistica il cui impiego servirà per garantire l’assistenza sanitaria durante il periodo estivo ed autunnale, nonchè per rispondere alle esigenze straordinarie dettate dall’emergenza Covid-19. In particolare, sarà assunto personale medico per le unità operative di Urologia, Chirurgia Generale, Medicina Trasfusionale, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica, Nefrologia e Medicina d’Urgenza. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 23,59 del 5 luglio 2020.

Clicca qui per consultare l’Albo Pretorio https://bit.ly/31nhWfo