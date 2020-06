Asl Ba, protocollo d’intesa tra le parti sociali e datoriali per la condivisione delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19

ASL e Prefettura insieme per promuovere salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa mattina direzione generale e Spesal hanno sottoscritto con la Prefettura un protocollo d’intesa tra le parti sociali e datoriali per la condivisione delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il piano anti contagio coinvolge per ora 10mila lavoratori dei settori edilizia e manifatturiero.

Per meglio sostenere cittadini e imprese nel rispetto e nella applicazione delle misure anti Covid, è stato attivato anche lo sportello informativo provinciale Mettiamoilvirusfuorigioco”:

gli utenti possono usare un indirizzo email dedicato mettiamoilvirusfuorigioco@asl.bari.it a cui far pervenire richieste di informazioni compilando un semplice modulo scaricabile dal sito della ASL oppure è possibile contattare tre numeri telefonici dedicati (3398750020 per l’area metropolitana; 0803357955 per l’area nord e 3398750082 per l’area sud) dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Per maggiori info segui il link https://bit.ly/3cL4S5n