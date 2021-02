Asl Ba, migliorare il servizio di assistenza domiciliare

Siamo vicini ai pazienti gravi con un piano mirato per migliorare il servizio di assistenza domiciliare

Oggi la direzione generale ha incontrato l’associazione ConSlancio onlus in rappresentanza delle famiglie dei malati di SLA per condividere una serie di azioni da mettere in campo nell’immediato per assicurare equità e continuità nell’assistenza, maggiore ascolto dei bisogni delle famiglie, e interventi mirati per colmare eventuali carenze di infermieri e operatori.

Il servizio di assistenza domiciliare per i pazienti fragili e complessi sarà potenziato e migliorato con l’unico obiettivo di mettere sempre al centro la salute del paziente.