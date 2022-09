Asl Ba, mammografia di qualità per una diagnosi puntuale del tumore al seno

Il ruolo del tecnico è fondamentale nel percorso di screening in quanto una mammografia di qualità permette una diagnosi di qualità. Per migliorare le performance e aggiornare le metodiche diagnostiche, oggi e domani il polo formativo dell’Ospedale Di Venere ospita la prima edizione del corso teorico fisico dedicato ai tecnici sanitari di radiologia medica della ASL Bari tenuto dal Gisma (Gruppo italiano screening mammografico).

Per la prima volta il direttivo della società scientifica di riferimento nazionale è in Puglia a coordinare l’ Accademia dello screening, evento formativo pensato proprio per migliorare la qualità delle mammografie eseguite in regime di screening organizzato. Il corso infatti è dedicato ai tecnici eseguono giornalmente questi esami nelle strutture sanitarie della Asl Bari. La segreteria scientifica è a cura della Unità operativa semplice a valenza dipartimentale screening mammografico del Di Venere, centro di riferimento per lo screening mammografico nel territorio di Bari.