Asl Ba, la solidarietà al servizio dei pazienti a domicilio

La rete dell’assistenza territoriale potrà dunque presto beneficiare di emogasometri portatili che consentiranno agli operatori di monitorare lo stato di salute dei pazienti in #trattamento #domiciliare . In parallelo alla fornitura è partita anche la #formazione dei medici USCA per l’impiego corretto degli strumenti che consentono di individuare i valori dell’ #ossigeno e dell’ #anidride #carbonica nel sangue, e sono dunque utili per la valutazione delle funzionalità dell’apparato respiratorio e per la rilevazione di eventuali anomalie, le quali potrebbero essere indice di #patologie #metaboliche . L’ #emogasanalisi è particolarmente indicata per i pazienti che presentano insufficienza respiratoria o dispnea acuta.