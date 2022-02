Asl Ba, da hub covid a Centri di vaccinazione estesa

๐——๐—ฎ ๐—ต๐˜‚๐—ฏ ๐—–๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ ๐—ฎ ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜€๐—ฎ: ๐—น๐—ฎ ๐—”๐—ฆ๐—Ÿ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ผ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ถ

Da hub dedicati alla campagna vaccinale contro il Covid a Centri di vaccinazione estesa. Questa la nuova vita dei punti vaccino territoriali della ASL che โ€“ impegnati ancora nelle somministrazioni anti Covid โ€“ sono stati convertiti anche in centri vaccinali aperti alla popolazione e dunque sono pronti ad avviare campagne di prevenzione mirate per i giovani.

โ€œAbbiamo deciso di impiegare i punti vaccinali distribuiti sul territorio โ€“ dichiara il Direttore generale della ASL, Antonio Sanguedolce โ€“ per avviare questa importante campagna di prevenzione oncologica. Il vaccino contro il papilloma virus per le adolescenti riduce infatti del 90 per cento il rischio di insorgenza del tumore della cervice uterina nelle donne- aggiunge Sanguedolce โ€“ questo significa che la vaccinazione rappresenta un intervento di prevenzione in quanto puรฒ bloccare lโ€™infezione da Hpv, a sua volta causa delle patologie oncologiche ad essa correlateโ€.