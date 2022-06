Asl Ba, confronto tra esperti sul “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”

๐—Ÿ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ, ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐˜๐—ฒ. Sono i tre temi cardine in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attorno ai quali ruota lโ€™evento organizzato dal ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—”๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ-๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—น della ๐—”๐—ฆ๐—Ÿ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ questโ€™oggi nellโ€™auditorium dellโ€™Ospedale San Paolo di Bari. In apertura il saluto del Direttore Generale Asl Bari Antonio Sanguedolce e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Domenico Lagravinese, che hanno esaltato il ruolo trasversale della prevenzione in tutti i settori squisitamente sanitari e anche al di fuori di essi.

Al centro del confronto tra esperti il โ€œPiano Regionale della Prevenzione 2021-2025โ€ che, tra le diverse novitร , ha introdotto nuove forme di controllo delle attivitร svolte in azienda, attraverso lo strumento dei Piani Mirati di Prevenzione (PMP).

Il Coordinatore SPESAL ASL Bari, dott. Fulvio Longo, ha coinvolto professionisti del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, esperti dellโ€™Inail, medici e tecnici della prevenzione ASL.

Una riflessione a piรน voci, da un lato per la presentazione delle Linee guida Regionali per lโ€™attuazione dei PMP, dallโ€™altro per analizzare il nuovo modello di intervento rappresentato dai Piani Mirati di Prevenzione. Fondamentale, in tal senso, il ruolo di supporto offerto alle aziende dei comparti produttivi individuati, in particolare edilizia e agricoltura, e dei fattori di rischio per la salute (rischio chimico, alternanza scuola-lavoro, muscolo scheletrico e stress lavoro correlato) attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e degli attori della sicurezza aziendale: datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), consulenti e medico competente.