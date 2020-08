Asl Ba, Concorso unico regionale per 566 infermieri a tempo indeterminato: pubblicato il diario della prova scritta

Azienda Sanitaria Locale Bari

🔵 Concorso unico regionale per 566 infermieri a tempo indeterminato: pubblicato il diario della prova scritta, 16.856 gli aspiranti. Si svolgerà dal 7 all’11 settembre in Fiera del Levante, nel rispetto di stringenti misure di sicurezza anti-Covid: candidati suddivisi in 9 turni, triage ai 18 varchi d’ingresso.

🔵 Tutte le informazioni relative al calendario d’esame, indicazioni di sicurezza e svolgimento della prova sono consultabili sul Portale Puglia Salute ASL Bari, nella sezione “Concorsi e avvisi” dell’Abo Pretorio

➡️ clicca qui: https://bit.ly/31nhWfo

🔵 Sempre nel mese di agosto, la commissione della procedura di mobilità regionale ed extraregionale per infermieri avvierà la valutazione dei titoli dei candidati per ulteriori 566 posti.

🔵 Per infermieri e tutti gli altri profili professionali resta fermo l’impegno della ASL Bari a completare le procedure di stabilizzazione 2019-2020 entro fine agosto e, comunque, prima dell’avvio della prova concorsuale per infermieri.