Asl Ba, c𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘃𝗮𝗰𝗰𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁á: 𝟵𝟬% 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗼𝘀𝗲 𝗲 𝟴𝟱% 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼

โœ Il ๐Ÿต๐Ÿฌ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ della popolazione di etร superiore ai 12 anni residente in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid

โœ L’๐Ÿด๐Ÿฑ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ha terminato il ciclo vaccinale completo

โ€ผ๏ธUn altro importante obiettivo nella copertura di comunitร รจ stato raggiunto dalla campagna vaccinale in provincia di Bari.

๐Ÿ’‰Intanto si procede anche con le terze dosi alle categorie che necessitano di un rinforzo della risposta immunitaria contro il virus, sia per fattori di rischio che riguardano lo stato di salute e patologie pregresse come i pazienti immunocompromessi, sia per etร e/o maggiore esposizione alla infezione come operatori e ospiti delle residenze per anziani, soggetti di etร uguale o superiore agli 80 anni e operatori sanitari.